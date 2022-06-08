التعليم تؤكد استعداد الجامعات لتقديم تبادل الزمالات والمنح الدراسية مع الصين

2022/06/08 | 14:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، استعداد الجامعات لتقديم تبادل الزمالات والمنح الدراسية مع الجانب الصيني، فيما استعرضت مسارات التنسيق بخصوص افتتاح الجناح الصيني بجامعة بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، استقبل السفير الصيني لدى العراق تسوي وي، والوفد المرافق له، وناقش الجانبان مشروع الجامعة العراقية الصينية التقنية المشتركة ومسارات الإفادة منه على الصعيد العلمي والاستثمار المعرفي وتعزيز العلاقات الأكاديمية وتعشيق التجارب المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة".

وأكد وزير التعليم خلال اللقاء، "استعداد الوزارة وجامعاتها للتعاون في المجالات العلمية والأكاديمية والتنسيق بشأن محاور التبادل الثقافي"، لافتا الى أن "العراق مهتم بتطوير العلاقات الثنائية مع الصين واقتباس مؤشرات النجاح في التجربة الصينية في تطوير البيئة التنموية الشاملة".

وأعرب عبد الصاحب، عن "حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تجديد اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين واستئناف البرنامج التنفيذي في ضوء السياقات المعتمدة لدى الجانبين"، مشيرا الى "استعداد الجامعات العراقية لتقديم وتبادل الزمالات والمنح الدراسية مع الجانب الصيني".

من جهته، أوضح السفير أن "الصين والعراق يمتلكان إرثا حضاريا عريقا يمهد الأرضية المناسبة لمزيد من التشارك والتعاون في المجالات كافة ولاسيما العلمية والثقافية منها"، لافتا الى ان "تبادل الزمالات والمنح الدراسية للطلبة من الجانبين سيسهم في تعزيز تواصل الشعبين على مدى الأجيال القادمة".

وثمن، "الاستجابة الجادة من المؤسسات الحكومية العراقية في إرساء التقارب وتحقيق النتائج التي تخدم البلدين".

وتابع البيان، ان "الجانبين تداولا ملف الطلبة العراقيين الدارسين في جمهورية الصين الشعبية وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لهم وتمكين بعضهم من استئناف مباشرة الدراسة في الجامعات الصينية التخصصية واستعرضا مسارات التنسيق بخصوص افتتاح الجناح الصيني في جامعة بغداد".

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