جدول مُعدل لقانون الدعم الطارئ يُبين أبواب الصرف الجديدة (وثائق)- عاجل

2022/06/08 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن النائب عن تحالف الفتح احمد رحيم، اليوم الأربعاء، عن اجراء تعديلات على قانون الامن الغذائي.

وقال في تصريح نشر على حسابه في الفيسبوك، ان "تعديلات وضعت على قانون الدعم الغذائي الطارئ، المتعلقة بابواب الصرف".

وأضاف، انه " بالإضافة الى أبواب الصرف التي سيستخدمها القانون، هناك اضافة اخرى خاصة للقوات الامنية والحشد بخصوص الفاحصين والمفسوخة عقودهم".

واكد، انه "بعد قليل سنصوت على القانون ".

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