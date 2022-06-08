2022/06/08 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة تتعلق بتجهيز الغاز الإيراني الى العراق مبينة ان الكمية وصلت اليوم الى 35 مليون قدم مكعب مشيرة إلى أن حاجتها الحالية تصل الى 50 مليون.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد موسى لـ (بغداد اليوم)، ان "قرار مجلس الوزراء المتعلق بإقراض وزارة المالية لوزارتنا مبلغ يمكننا من تسديد الديون إلى طهران المتعلقة بعام 2020"، مشيراً إلى اننا "نطمح اليوم لأن يصوت البرلمان على قانون الأمن الغذائي الذي فيه تخصيصات لوزارتنا حينها سيكون هناك طمأنينة بأننا سنسدد الديون إلى الجانب الإيراني".

وأضاف موسى ان "اتصالاً جرى بين وزارتنا اليوم ووزارة الطاقة الإيرانية لغرض اقناعهم بزيادة كمية الغاز المجهزة للوزارة مع اعطائنا وعود بأن مساعينا مستمرة لاستحصال الأموال الخاص بتسديد الديون للجانب الإيراني".

ويذكر ان ديون العراق تزيد عن 1,6 مليار دولار اثر شراء الغاز الإيراني، بحسب وزارة الكهرباء، واتجهت بغداد إلى جارتها التي تزودها بثلث استهلاكها من الغاز والكهرباء لمواجهة نقص الطاقة الذي يعاني منه البلد منذ عقود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام.. الكهرباء تكشف تفاصيل جديدة بشأن الغاز الإيراني المورد الى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالارقام.. الكهرباء تكشف تفاصيل جديدة بشأن الغاز الإيراني المورد الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).