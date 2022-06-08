الطرق والجسور تكشف تلكؤ 33 مشروعا في كربلاء

2022/06/08 | 14:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكل وحدة ادارية على اقل تقدير (7) مشاريع اعدت كشوفاتها وتصاميمها .

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