إيران تزيل كاميرتي مراقبة لوكالة الطاقة الذرية من منشأة نووية

2022/06/08 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران أزالت كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إحدى منشآتها النووية، الأربعاء، في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر مع الوكالة التابعة الأممية.

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