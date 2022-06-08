الحكيم وسفير امريكا الجديدة بالعراق يؤكدان اعتماد الحوار لحل الازمة السياسية الحالية

2022/06/08 | 15:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بارك رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم الاربعاء لسفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد في بغداد إلينا رومانوسكي تسلمها رئاسة بعثة بلادها في العراق، فيما تمنى لها النجاح في مهمتها الدبلوماسية.واكد الحكيم بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقته ايرث نيوز، “أهمية تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية و مكافحة الإرهاب.[…]

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