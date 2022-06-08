المنتجات النفطية: محطات تعبئة الوقود تعمل بالكامل ولا توجد أزمة

2022/06/08 | 15:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأربعاء، أن جميع محطات تعبئة الوقود مفتوحة لتجهيز المواطنين.

وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية احسان موسى لوكالة الأنباء العراقيّة (واع)، إنه "لا صحة لإغلاق محطات تعبئة الوقود ولن نشهد أي أزمة جديدة"، مشيراً إلى أن "جميع محطات تعبئة الوقود مفتوحة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن إغلاق محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات وخلوها من البنزين.

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