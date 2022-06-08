الحوثي : مشاروات عمان تمخض عنها فتح 3 طُرق

2022/06/08 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محمد عبد السلام، رئيس وفد الحوثيين في مشاورات عمان أن النتائج تمخضت عن فتح ثلاث طرق هامة أمام المواطنين، مشيرا إلى الاستعداد لفتح طرق أخرى.

وفي مؤتمر صحفي في صنعاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قال عبد السلام بهذا الشأن: “إذا لمسنا تجاوبا من الطرف الآخر وجدية وعدم استخدام أبناء تعز دروعا بشرية، فنحن مستعدون للذهاب إلى أبعد من ذلك وفتح طرق أخرى ما لم، فسيكون هناك فتح للمقابر”.

ولفت القيادي الحوثي إلى أن وجود مقترح من المبعوث الأممي لفتح الطرقات ستتم مناقشته مع “القيادة في صنعاء”.

أما، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ فقد أعرب عن سعادته لتمديد الهدنة، ورأى أن ذلك يحمل إشارات إيجابية بشأن مدى جدية الأطراف المعنية.

وقال غروندبرغ خلال المؤتمر الصحفي: “لقد رأى اليمنيون النتائج الملموسة للهدنة وشهدنا تغيرا إيجابيا ملموسا ونحمل على عاتقنا حماية الهدنة”، مضيفا التعبير عن تطلعه “للتعاون مع قيادة انصار الله في صنعاء ونتمنى ان نقوم بالجهود اللازمة لحماية الهدنة”.

كما عبر عن تمنياته في إجراء “نقاشات مثمرة مع أنصار الله على مقترحنا بفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات وكذلك ملف الاقتصاد والملف الإنساني والخطوات اللازمة للمضي قدما”.

المصدر: الأناضول

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