بعدما عضّها كلب شرس.. الفنانة المصرية رحمة تكشف حالتها الصحية

2022/06/08 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الفنانة المصرية رحمة حسن، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لعضة كلب؛ حيث كتبت عبر إنستغرام: «أشكر الجميع لاهتمامكم ولكل الناس التي قامت بالتواصل والاطمئنان، وأقدم اعتذاري من الجميع لأنني لم أستطع الرد على كل المكالمات، فقد كنت متعبة.



ذهبت للمستشفى وعالجت الجروح وقام الطبيب بالاطمئنان على حالتي الصحية، وطلب مني أن أتابع معه، وحالياً حالتي الصحية جيدة، والجرح سيحتاج بعض الوقت للشفاء».وتابعت رحمة: «بالنسبة للكلب، فقد تم التواصل مع مالكته وطلبنا منها إرساله لمركز تأهيل وتدريب لتعديل سلوكه الوحشي، وطلبت منها أن ترسل لي إثباتاً بأنها أرسلت الكلب إلى ذلك المكان، وحذرتها من أنني سأفتح محضراً وأقدم شكوى إذا لم يتم هذا الأمر، وكانت مالكته متفهمة جداً ووافقت، وقالت إنها ستقوم بذلك الشهر القادم.



الحمد لله أنا بخير والكلب بخير».واختتمت قائلة: «أتمنى من مالكة الكلب أن تصدق في كلامها وتقوم بإرسال الكلب فعلاً لمركز تعليم».وكانت الفنانة المصرية قد أثارت ضجة واسعة بعد إعلانها عن تعرضها لعضة كلب من نوع «جيرمان شيبرد» بعد أن هجم عليها فجأة وهي خارجة من منزلها.

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