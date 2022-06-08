ناحية مندلي تنفي نضوب

2022/06/08 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

نفى مدير ناحية مندلي مازن الخزاعي، اليوم الاربعاء، نضوب "عيون جعفر" الواقعة على الحدود العراقية – الايرانية شرقي محافظة ديالى.

وقال الخزاعي لـ (بغداد اليوم)، ان "ينابيع عيون جعفر هي ضمن الحدود الإيرانية لم تشهد اي نضوب، وما قيل في هذا الصدد غير دقيق".

واضاف، ان "مياه عيون جعفر تشكل عامل مهم في تغذية محطة الاسالة المركزية في مندلي لتامين مياه الشرب لاكثر من 40 الف نسمة من سكان المناطق الحدودية".

وأوضح، ان "قوة تدفق مياه العيون لايزال محافظا على مستواه، متوقعا "انخفاضها تدريجيا مع دخول الصيف في ذروته في تموز واب".

واشار الى ان "العيون التي تتدفق في وادي حران وتدخل سد مندلي قبل ان تصل بقنوات الى محطة الاسالة المركزية تشكل مصدر اساسي في تغذي البساتين والاراضي الزراعية القريبة".

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