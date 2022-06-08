بعد أيام فقط من رشق لوحة الموناليزا بكعكة.. رجل يلحق الضرر بأعمال عمرها ألفي عام بمتحف في أمريكا

2022/06/08 | 15:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضرّرت العديد من الأعمال الفنية القديمة في متحف دالاس للفنون بأمريكا، بما في ذلك قوارير يونانية صُنعت منذ آلاف الأعوام، على يد متسلّل ليلة الأربعاء.

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