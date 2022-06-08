2022/06/08 | 15:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن احباط محاولة تهريب حاويتين مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مركز كمرك ام قصر الجنوبي تمكن من احباط محاولة تهريب حاويتين ( طبقات اسمنتية للسقوف الثانوية ) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية”.واضاف انه “تم اتخاذ […]

ظهرت المقالة الكمارك: احباط محاولة تهريب حاويتين مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: احباط محاولة تهريب حاويتين مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: احباط محاولة تهريب حاويتين مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).