ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بسبب الحرب والتضخم

2022/06/08 | 15:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفاع معدلات التضخم بشكل منتظم مؤخراً، ساهم بالارتفاع الجنوني لأسعار تذاكر الطيران والتي ارتفعت بنسبة 18.6% في أبريل وحده، والذي يعتبر مرتفعاً أساساً حيث كان مؤشر أسعار المستهلك لتذاكر الطيران قد سجل نسبة 25% في 2021، وهي أكبر قفزة منذ أن بدأ الاحتياطي الفدرالي بتتبع المؤشر عام 1989.

والسبب في ذلك بحسب دراسة أجراها Bank of America أن الإنفاق في شركات الطيران ووكالات السفر قد ارتفع بنسبة 60% على أساس سنوي، بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وشح المواد الخام وغيرها من الأسباب.

بالتالي أسعار تذاكر الطيران قد تستمر بالارتفاع في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالمياً واستمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا بالتأثير على الاقتصاد العالمي والتي تعتبر شركات الطيران جزءاً مهماً منه.





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