الرافدين يحدد نسبة فائدة الودائع الثابتة لستة أشهر

2022/06/08 | 15:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، نسبة فائدة الودائع الثابتة لستة اشهر.

وقال المصرف في بيان تلقته /المعلومة/ إن "فائدة الودائع الثابتة لستة اشهر بلغت ٤،٥ بالمئة مقابل ايداع الاموال في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

وفي وقت سابق أكد المصرف أن فائدة فتح حسابات التوفير تصل الى ٤ بالمئة مقابل ايداع اموال المواطنين في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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