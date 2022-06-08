2022/06/08 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، وفد مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيدة نيكول دورانتون، عضوة المجلس ورئيسة مجموعة الصداقة العراقية الفرنسية.

وشهد اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة جهود الحكومة العراقية في اطلاق سياسات معالجة آثار التغير المناخي، والخطط الحالية للإصلاح الاقتصادي، حيث أشار الوفد إلى دعم فرنسا لهذه التوجهات الإصلاحية في الاقتصاد العراقي.

وبحث اللقاء التعاون العسكري، والأمني، وأهمية تطوير العمل والتعاون في ملاحقة عمليات تحركات إرهابيي داعش، ومنع الأشخاص الساعين إلى الالتحاق بفلولهم الإرهابية.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن العراق يولي أهمية كبيرة للشراكة مع فرنسا، وتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية.

وأعربت رئيس وفد مجلس الشيوخ من جانبها، عن أهمية التطوير والتعزيز اللذين شهدته العلاقات العراقية الفرنسية في ظل الحكومة العراقية الحالية، وأشارت إلى أولوية استثمار الزخم الذي أطلقه مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، وضرورة البناء على مقرراته وتوسعتها.

وبيّنت رغبة الجانب الفرنسي في مدّ التبادل الثقافي مع العراق وتوسيع تدريس اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية العراقية، وتطوير التعاون الثنائي في هذا الإطار.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء8- حزيران- 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل وفد مجلس “الشيوخ الفرنسي”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل وفد مجلس “الشيوخ الفرنسي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).