2022/06/08 | 15:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د بلال الخليفة || ادعي أنى اول من كتب في هذا القانون وكانت كتاباتي فيها شيء من التفصيل في سلسلة من سبع مقالات وبإمكانكم الرجوع اليها، لكن عودتي للكتابة فيه هو الإصرار على تمرير القانون رغم عدة ملاحظات عليه.ان التبرير الوحيد لإقرار قانون الامن الغذائي هو عدم وجود موازنة عامة اتحادية وان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الغذائي والموازنة العامة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الغذائي والموازنة العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).