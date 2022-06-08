الكاظمي يؤكد تعزيز العلاقات بين العراق وفرنسا وتطويرها في مختلف المجالات

2022/06/08 | 15:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، ان العراق يولي أهمية كبيرة للشراكة مع فرنسا وتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والتجارية والأمنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأربعاء، وفد مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة نيكول دورانتون، عضو المجلس ورئيس مجموعة الصداقة العراقية الفرنسية”، مبينا ان “اللقاء شهد مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة جهود الحكومة العراقية في اطلاق سياسات معالجة آثار التغيّر المناخي، والخطط الحالية للإصلاح الاقتصادي، حيث أشار الوفد إلى دعم فرنسا لهذه التوجهات الإصلاحية في الاقتصاد العراقي”.

واضاف انه “تم بحث اللقاء التعاون العسكري، والأمني، وأهمية تطوير العمل والتعاون في ملاحقة عمليات تحركات إرهابيي داعش، ومنع الأشخاص الساعين إلى الالتحاق بفلولهم الإرهابية”.

وأكد الكاظمي أن “العراق يولي أهمية كبيرة للشراكة مع فرنسا، وتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية”.

فيما أشارت رئيس وفد مجلس الشيوخ إلى “أهمية التطوير والتعزيز اللذين شهدته العلاقات العراقية الفرنسية في ظل الحكومة العراقية الحالية”، مؤكدة “أولوية استثمار الزخم الذي أطلقه مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، وضرورة البناء على مقرراته وتوسعتها”.

وابدت “رغبة الجانب الفرنسي في مدّ التبادل الثقافي مع العراق وتوسيع تدريس اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية العراقية، وتطوير التعاون الثنائي في هذا الإطار”.

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