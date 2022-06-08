2022/06/08 | 15:49 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني من ذي قار: جمع تواقيع لاكثر من 60 نائباً لمضاعفة مبلغ صندوق اعمار المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/08 | 15:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني من ذي قار: جمع تواقيع لاكثر من 60 نائباً لمضاعفة مبلغ صندوق اعمار المحافظة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني من ذي قار: جمع تواقيع لاكثر من 60 نائباً لمضاعفة مبلغ صندوق اعمار المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).