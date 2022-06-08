الحلبوسي يعقد اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية حول قانون الدعم الطارئ

2022/06/08 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - وسام الملا

عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، اجتماع مع قادة الكتل السياسية حول قانون الدعم الطارئ.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس النواب ترأس عقد اجتماع مع قيادات الكتل النيابية لمناقشة قانون الدعم الطارئ".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم للتصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

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