نظام تشغيل آيفون المنتظر.. 9 خواص جديدة لتجربة “فريدة”

2022/06/08 | 15:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت شركة أبل، عن “آي أو إس 16″، أحدث إصدار من نظام التشغيل لهاتف آيفون الخاص بها، والمقرر إصداره للعامة في سبتمبر المقبل.وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبل كريغ فيديريغي، خلال الكلمة الرئيسية، إن “آي أو إس 16” يقدم “ميزات ذكاء ومشاركة واتصالات جديدة” تهدف إلى تحسين تجربة آيفون.أما المستخدمين، فيترقبون […]

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9 خواص جديدة لتجربة “فريدة” أولاً على ايرث نيوز.

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