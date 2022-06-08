حقيقة وجود أزمة وقود.. المنتجات النفطية توضح

2022/06/08 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأربعاء، أن جميع محطات تعبئة الوقود مفتوحة لتجهيز المواطنين.

وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية احسان موسى للوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "لا صحة لإغلاق محطات تعبئة الوقود ولن نشهد أي أزمة جديدة"، مشيراً إلى أن "جميع محطات تعبئة الوقود مفتوحة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن إغلاق محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات وخلوها من البنزين.

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