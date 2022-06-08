التربية النيابية تناقش ملف المحاضرين والاداريين المجانيين

2022/06/08 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقشت لجنة التربية النيابية، اليوم الاربعاء، ملف المحاضرين والاداريين المجانيين.

واوضحت الدائرة الاعلامية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "التربية النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائبة زيتون الدليمي رئيس السن وحضور اعضائها اليوم الاربعاء لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال".

واضافت ان "الاجتماع ناقش ملف المحاضرين والاداريين المجانيين وضرورة ايجاد الحلول الملائمة لتسوية اوضاعهم بالاضافة الى مناقشة ملف التغذية المدرسية ومخرجات اجتماع لجنة التربية مع مسؤول التغذية في الوزارة".

ولفتت الدائرة في بيانها الى ان "الاجتماع بحث ايضاً حضور لجنة التربية اجتماعات هيئة الرأي في وزارة التربية ومخاطبة الوزارة بهذا الشأن علاوة على مناقشة موضوع الاستقطاعات التقاعدية واستحقاقات المتقاعدين في مديريات التربية مشددين على ضررورة ايجاد الحلول للمعاملات المتلكئة".

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