2022/06/08 | 15:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZZLnbScX2ag

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوشم في العراق إقبال النساء قليل!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الوشم في العراق إقبال النساء قليل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).