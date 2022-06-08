قمة الأميركيتين بحضور بايدن.. حقبة جديدة وعين على

2022/06/08 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر أعمال قمة الأمريكتين التي تنعقد في لوس أنجليس، حتى الجمعة، مع محاولات لتدشين حقبة جديدة في علاقات الولايات المتحدة مع أميركا اللاتينية.

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