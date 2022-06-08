أمين بغداد يدعو هولندا إلى المساندة في حملات تطوير العاصمة

2022/06/08 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث امين بغداد عمار موسى كاظم ، مع السفير الهولندي في العراق، ميشيل رينتينار، أطر التعاون المشترك بين بغداد وأمستردام وتعزيز العلاقات المشتركة.

وذكر بيان للامانة اليوم (8 حزيران 2022)، أن “امين بغداد دعا الجانب الهولندي الى دعم الانشطة الزراعية والتراثية ببغداد واسهام الشركات الهولندية بتنفيذ مشاريع البنى التحتية والمشاركة الفاعلة لاحياء ودعمفعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور “.

وتابع ان “امين بغداد دعا الجانب الهولندي ايضاً الى دعم مبادرات وحملات امانة بغداد في التشجير وزيادة المساحات الخضراء في عموم مناطق بغداد”.

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