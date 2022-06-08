2022/06/08 | 16:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة التعليم تناقش مخرجات اجتماعها مع وزير التعليم عقدت لجنة التعليم النيابية اجتماعا برئاسة النائب مزاحم الخياط رئيس السن وحضور اعضائها اليوم الاربعاء لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.وبحث الاجتماع مخرجات اجتماع اللجنة مع وزير التعليم العالي مؤخرا ، وضرورة متابعة ما تم مناقشته وخصوصا موضوع الاشغال والتدوير لمقاعد الدراسات العليا واعتبار العام الدراسي […]

ظهرت المقالة التعليم النيابية تبحث مع الوزير عبد الصاحب مخرجات اجتماعها..



هذا ما قرره الحاضرون أولاً على ايرث نيوز.

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