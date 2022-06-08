2022/06/08 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التعليم النيابية تبحث اعتبار العام الدارسي 2021-2022 سنة عدم رسوب » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:13

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