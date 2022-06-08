الاتحاد الوطني يوضح موقفه من التصويت على “الأمن الغذائي”

2022/06/08 | 16:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، أنه سيصوت على مشروع قانون الدعم الطارىء للأمن الغذائي، الذي من المرجح أن يصوت عليه مجلس النواب خلال جلسة اليوم.

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