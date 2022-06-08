تفاصيل لقاء الكاظمي مع السفير البريطاني

2022/06/08 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على سفير المملكة المتحدة في العراق مارك براسيون ريتشاردسون ملفات عدة أبرزها التعاون في مكافحة الإرهاب ودعم لندن في تشكيل الحكومة.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقته (بغداد اليوم) انه "استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق مارك براسيون ريتشاردسون والوفد المرافق له لبحث اخر المستجدات".

وأضاف ان " اللقاء طرح ملفات عدة في مقدمتها العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وسير التعاون الثنائي في مجال الحرب على الإرهاب ومكافحة فلول داعش الإرهابية.

وختم البيان انه "جرىً التباحث في جهود الحكومة البريطانية لدعم العراق، وتعضيد مساعي الحكومة العراقية في الإصلاح الاقتصادي، والتنمية المستدامة على الساحة الدولية".

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