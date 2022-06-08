الامن النيابية تطالب بتخصيص 400 مليار دينار للمؤسسات الامنية ضمن الدعم الطارئ

2022/06/08 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادطالبت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، بتخصيص 400 مليار دينار للمؤسسات الامنية والعسكرية ضمن قانون الدعم الطارئ.ادناه نص المطالبة:

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