لجنة برلمانية تتحدث عن عقود الكهرباء وازمة الطاقة



لجنة برلمانية تتحدث عن عقود الكهرباء وازمة الطاقة
2022/06/08 | 16:26 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اللجنة ستعقد كذلك اجتماعات مشتركة مع وزراء الكهرباء.

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