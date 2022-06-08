فريق أتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية يختتم اجتماعاً تضمن 7 قضايا

2022/06/08 | 16:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع الخامس لفريق أتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية عقد فريق مشروع أتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية اجتماعه الخامس لسنة ٢٠٢٢ برئاسة السيد اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي بمشاركة وحضور أعضاء الفريق في مقر هيأة المنافذ الحدودية بتاريخ يوم الاربعاء المصادف ٧ حزيران ٢٠٢٢.وتم مناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع الآتية.1- قدم السيد رئيس الهيأة آخر التطورات […]

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