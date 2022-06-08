شاهد..عملاء يلعقون الجدران بمطعم في أمريكا لتحسين طعم مشروب

2022/06/08 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مطعم "Mission Restaurant" في مدينة Old Town في سكوتسديل، أريزونا، يقوم العملاء بلعق الجدران، ذلك لأن الجدران مصنوعة من الملح الصخري من جبال الهيمالايا، التي تم إحضارها من قبل الشيف لتحسين أجواء المطعم

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