محافظ نينوى يرد بغضب على تصريحات أحد السياسيين

2022/06/08 | 16:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل مهد الحضارة ومنارة العلم وارض السلام عاش فيها أبناؤها بكل مكوناتها منذ الازل بكل معاني المحبة والاخوة والنسيج المجتمعي وخرج من هذه المدينة قامات تاريخية في كافة المجالات ووقف اهاليها بجميع انتماءاتهم الدينية والقومية بوجه كل من ناصبها العداء، ومن هذا العمق والمفهوم الإنساني نستنكر اليوم بشدة ما صرح به احد السياسيين والذي يستهدف […]

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