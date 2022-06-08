“للخروج بحلول واقعية”.. تشكيل لجنة برلمانية ميدانية لتدقيق عقود الكهرباء

2022/06/08 | 16:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن نواب مستقلون، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة برلمانية ميدانية لتدقيق عقود الكهرباء، فيما أشاروا إلى عقد اجتماعات مشتركة مع وزراء الكهرباء والمالية والنفط للخروج بحلول واقعية بشأن أزمة الطاقة.

وقال النائب هادي السلامي، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب بمشاركة نواب مستقلين حضره مراسل وكالة خبر برس (واخ)، انه “في ظل انقطاع التيار الكهربائي بجميع المحافظات، مع ارتفاع درجات الحرارة، اتفق مجموعة من النواب المستقلين على تشكيل لجنة من أجل جمع الجهود والطاقات لتعزيز الدور الرقابي”.

واضاف ان “المجتمعين سيقومون بجولات ميدانية للوقوف على المعوقات والمشاكل الفنية والادارية التي تعرقل سير العمل الكهربائي.



مؤكداً “متابعة عقود المشاريع في الوزارة ومن ضمنها التي تموّل من القروض”.

مشيرا الى ان “ذلك يهدف لحل مشكلة الانتاج والتوزيع والنقل والخطط المستقبلية”.

وتابع ان “اللجنة ستعقد كذلك اجتماعات مشتركة مع وزراء الكهرباء والمالية والنفط، للخروج بحلول واقعية حول أزمة الطاقة”.

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