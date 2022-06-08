2022/06/08 | 16:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1qbzipQrfAs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زعيم الصدريين.. يبدد أحلام الإطاريين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زعيم الصدريين.. يبدد أحلام الإطاريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).