2022/06/08 | 16:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدّد نادي ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، الأربعاء، عقد صانع ألعابه، المخضرم الكرواتي، لوكا مودريتش، حتى يونيو 2023.

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