التعليم النيابية تبحث احتساب العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب

2022/06/08 | 16:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

قررت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجان فرعية لمراجعة القوانين السابقة، فيما بحثت احتساب العام الدراسي 2021 – 2022 سنة عدم رسوب.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “لجنة التعليم النيابية عقدت اجتماعاً برئاسة النائب مزاحم الخياط، رئيس السن، وحضور اعضائها لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع بحث مخرجات اجتماع اللجنة مع وزير التعليم العالي مؤخرا، وضرورة متابعة ما تمت مناقشته وخصوصا موضوع الاشغال والتدوير لمقاعد الدراسات العليا واحتساب العام الدراسي 2021-2022 سنة عدم رسوب”.

وأشار إلى أن “المجتمعين قرروا تشكيل لجان فرعية من أعضاء اللجنة لمراجعة القوانين السابقة وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها”.

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