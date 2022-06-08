فرنسا.. إضراب يلغي 25% من الرحلات في مطار شارل ديغول

2022/06/08 | 16:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتسبب إضراب لعمال مطار شارل ديغول في باريس، اليوم الأربعاء، بإلغاء 25% من الرحلات المقررة غداً الخميس.وطالب العمال برفع أجورهم، بحسب الشركة التي تدير مطارات باريس Aéroports de Paris وطلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران تخفيف عدد رحلاتها الجوية بين الساعة 7,00 والساعة 14,00 الخميس، فيما واجهت عدة مطارات أوروبية مؤخراً صعوبات كبيرة في إدارة حركة المسافرين بسبب نقص في الموظفين. وأعلنت شركة "إير فرانس" وهي الشركة الأساسية العاملة في مطار باريس- شارل- ديغول، إلغاء 85 رحلة قصيرة المسافة ومتوسطة المسافة الخميس، لتلبية متطلّبات المديرية العامة للطيران المدني.كما توقعت الشركة اجراء "تعديلات في جداول رحلات المسافات الطويلة"، لافتة إلى أنه "سيتم الاتصال بالزبائن المعنيين بشكل مباشر".وتدعو جميع نقابات مطار رواسي كل الموظفين إلى المطالبة بزيادة الرواتب بمقدار 300 يورو "للجميع ودون قيد أو شرط".وقالت النقابات في بيان مشترك "رغم استئناف حركة السفر والأرباح التي تم تحقيقها، لا يتمّ دفع الأجور كما يجب (...) وكل شيء يزيد إلّا أجورنا".واعتبرت إحدى النقابات أن "الفوضى التي يعاني منها الموظفون منذ عدة أسابيع في العديد من المطارات في فرنسا وأوروبا لا تحتمل".وتقدّر النقابة أن عدد الوظائف التي فُقدت في قطاع الطيران بلغت 15 ألف وظيفة خلال عامين بسبب جائحة كوفيد-19، ما أدّى إلى "ضغط على الموظفين".

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