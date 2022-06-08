2022/06/08 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول النجم سعد المجرد الى مطار بغداد الدولي (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول النجم سعد المجرد الى مطار بغداد الدولي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول النجم سعد المجرد الى مطار بغداد الدولي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).