الأعرجي والسفير البريطاني يبحثان آخر الأوضاع السياسية والأمنية وتجفيف منابع الإرهاب

2022/06/08 | 17:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، والسفير البريطاني في بغداد مارك براسيون ريتشاردسون، اليوم الأربعاء، أهمية مواصلة الحرب على الإرهاب وتجفيف منابعه.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم، ريتشاردسون، وبحث مع السفير البريطاني آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا على بحث تعزيز العلاقات بين بغداد والمملكة المتحدة”.

وأضاف، أن “اللقاء شهد التأكيد على أهمية مواصلة الحرب على الإرهاب وتجفيف منابعه البشرية والمالية والإعلامية، وكذلك استمرار الدعم الدولي المقدم للعراق، لمواجهة خطر الإرهاب”.

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