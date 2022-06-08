النواب يتوافدون إلى قاعة جلسة التصويت على “الأمن الغذائي”

2022/06/08 | 17:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / باشر اعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالدخول الى قاعة جلسة البرلمان المخصصة التصويت على مقترح قانون الأمن الغذائي.وقال مراسل ايرث نيوز، أن “اعضاء مجلس النواب باشروا بالدخول الى قاعة جلسة البرلمان المخصصة التصويت على مقترح قانون الأمن الغذائي”.وأضاف، أن “جرس البرلمان قُرع لدعوة النواب للدخول الى قاعة الجلسة مع بدء […]

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