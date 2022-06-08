الكاظمي يستقبل القائد الجديد لبعثة حلف الناتو في العراق

2022/06/08 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) للاستشارة والتدريب في العراق الجنرال جيوفاني إيانوتشي، والوفد المرافق له.وناقش اللقاء، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، “عمل بعثة حلف الناتو في العراق، والسبل الكفيلة لتطويره وتجاوز اية مصاعب قد تواجهه”.وأكد الكاظمي “أهمية تعزيز التعاون مع […]

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