الزاملي يعلن إضافة فقرة جديدة لـ'الدعم الطارئ' تخص الأجهزة الأمنية

2022/06/08 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

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النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد " حاكم الزاملي " يؤكد تضمين فقرة ( اعادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية ) في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

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