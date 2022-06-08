2022/06/08 | 17:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من 100 يوم من الغزو الروسي لأوكرانيا، تغيرت الكثير من المجريات حول العالم، بداية من أزمات اقتصادية وتغير في التحالفات العسكرية، والمزيد من التصعيد في القارة الأوربية، لكن في بداية الحرب توقع الكثيرون "نجاح العملية العسكرية الروسية الخاصة"، وقدرة قوات موسكو على اكتساح أوكرانيا بسهولة، فلماذا لم يحدث ذلك؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزو الروسي.. كيف تحول "الهجوم الخاطف" إلى حرب استنزاف؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزو الروسي.. كيف تحول "الهجوم الخاطف" إلى حرب استنزاف؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).