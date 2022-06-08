كورونا في العراق.. 7 محافظات بلا إصابات وصفر وفيات لليوم الثالث توالياً

2022/06/08 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، صفر

وفيات بفيروس كورونا لليوم الثالث على

التوالي.

واظهر الموقف الوبائي اليومي الذي

تنشره وكالة نون الخبرية، أدناه، "تسجيل

151 إصابة جديدة فيما لم تسجل 7 محافظات

اية

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