2022/06/08 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت نيكول دورانتون عضو مجلس الشيوخ

الفرنسي ورئيسة مجموعة الصداقة

العراقية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن

رغبة بلادها في توسيع تدريس اللغة

الفرنسية في المؤسسات التعليمية

العراقية.

واستقبل رئيس مجلس ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس ترغب بتوسيع تدريس اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية العراقية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس ترغب بتوسيع تدريس اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية العراقية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).