"حوت" الناصرية يبتلع محكومين اثنين بالإعدام وآخر بالمؤبد خلال 24 ساعة

2022/06/08 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم

الأربعاء، بتسجيل ثلاث وفيات داخل سجن

الناصرية المركزي "الحوت" خلال الـ24

ساعة الماضية.

وقال المصدر، ان "اثنين من السجناء من

اهالي صلاح الدين محكوم عليهما

بالإعدام

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