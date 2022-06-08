الكاظمي يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

2022/06/08 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة في العراق السيد مارك براسيون ريتشاردسون والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث سير التعاون الثنائي في مجال الحرب على الإرهاب ومكافحة فلول داعش الإرهابية.

وشهد اللقاء أيضاً التباحث في جهود الحكومة البريطانية لدعم العراق، وتعضيد مساعي الحكومة العراقية في الإصلاح الاقتصادي، والتنمية المستدامة على الساحة الدولية.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء8- حزيران- 2022

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