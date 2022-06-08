الأعرجي والسفيرة الأميركية يبحثان مخاطر مخيم “الهول” الحدودي

2022/06/08 | 17:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي يستقبل السفيرة الأمريكية الجديدة في بغداد ————— استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأربعاء ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة في بغداد، السيدة ألينا رومانوسكي.ورحب الأعرجي بالسيدة رومانوسكي، متمنيا لها النجاح في مهامها الجديدة، سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية في العراق.وأكد الأعرجي للسفيرة الأمريكية، أن خطر داعش الإرهابي مازال قائما، […]

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